La mappa del contagio

MANTOVA Come ogni giorno puntuale come un orologio svizzero arriva il bollettino della Prefettura di Mantova che rende noti i numeri dei contagiati della provincia di Mantova. La cifra, purtroppo. è ancora alta: 456 positivi il totale, 87 più di domenica. Alto è anche il numero dei decessi, nove in pù rispetto al giorno prima, suddivisi tra pazienti mantovani e altri arrivati da altri ospedali della Regione. Si tratta di persone molto anziane con un’età che va dai 76 anni circa fino agli 85 anni. Come ormai si fa tutti i giorni da quando è iniziata l’epidemia, si va ad analizzare i dati per capire quale sia l’andamento dei contagi. Da sottolineare che a differenza di domenica nella tabella della Prefettura appaiono quattro nuovi Comuni che fino ad esso erano rimasti immuni. Si tratta di Borgo Carbonara (1); Gazzuolo (1); Motteggiana (1) e SAn Giacomo delle Segnate (1), ancora invece non positivi al tampone sono i residenti di Casalmoro, Serravalle e Sustinente. Ma veniamo a quelli che sono le crescite evidenti. Sì perchè se molti dei Comuni virgiliani hanno registrato una crescita di uno o due infetti, al contrario ce ne sono altri che hanno avuto un’impennata abbastanza importante. Prima fra tutti Viadana che è passata da 48 a 64 con un aumento di ben 16 unità. Non tende quindi a fermarsi, e men che meno a calare, il trend di positività che si ricorda è iniziato a salire già il 28 febbraio quando il primo paziente mantovano trovato affetto da Covid-19 era proprio di Cogozzo, frazione di Viadana. Anche nel capoluogo sono saliti passando da 25 a 32 (+7) e a Canneto da 4 a 10. Quasi invariati, invece, gli infetti di Castel Goffredo, un solo più tre al contrario di quello accaduto a metà della settimana scorsa quando salirono in maniera esponenziale. Fonti ospedaliere, e si parla di quelle che lavorano sul campo da ormami settimane, ipotizzano che il picco di decessi al Carlo Poma si dovrebbe avere tra mercoledì e venerdì mentre quello dei contagiati tra il 25 e il 27 marzo. Come detto si tratta di una mera ipotesi ma che se fosse vera vorrebbe dire che poi dovrebbe iniziare la curva discendente. Intanto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha fatto un appello in diretta streaming chiedendo ai medici in pensione di rientrare in servizio: «C’è bisogno di voi e della vostra esperienza. Sono pronti contratti di collaborazone continuata che vi permetteranno di offrire le vostre prestazioni in sicurezza, senza dovere affrontare questioni burocratiche di tipo economico». (s.)