Fontana e Piani: da domani al via domande per ‘pacchetto famiglia’. A disposizione 16,5 milioni

MANTOVA Da domani, lunedì 4 maggio, le famiglie che hanno avuto una contrazione del reddito familiare potranno fare richieste del contributo di 500 euro (una tantum a fondo perduto) previsto dal ‘Pacchetto Famiglia’. A disposizione ci sono 16,5 milioni di euro.

“Sono due linee di intervento – spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – che consentono o di acquistare beni e/o servizi tecnologici per la didattica a distanza per gli studenti o di ricevere un aiuto concreto per il pagamento delle alle rate dei mutui per la prima casa. Purtroppo in Lombardia tanti nuclei si trovano in questa condizioni e quindi abbiamo ritenuto doveroso aiutarli con misure concrete e subito disponibili”.