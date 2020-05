Calcio – I progetti del Centro di coordinamento Mantova Club

MANTOVA «A una domenica senza la partita non ci si abitua mai». Così Rinaldo Pizzi, presidente del Centro di coordinamento Mantova Club. «La domenica per noi – continua Pizzi – era occasione di ritrovo, incontri, socialità. Così come le iniziative, le cene e le feste che abbiamo sempre organizzato all’insegna della solidarietà e del volontariato. Speriamo di poter organizzare un bell’evento per settembre-ottobre, per festeggiare la promozione del Mantova e la fine della pandemia». Nel frattempo, il filo diretto con i 16 club affiliati non si è interrotto: «I tifosi ci sono sempre – conferma Pizzi – . Ci sentiamo regolarmente e speriamo il prossimo anno di affrontare tante belle trasferte, piacevoli come quella di qualche mese fa a Sorbolo (nella foto), quando fummo ospitati dal Comune nella festa del paese. Nel frattempo, oltre alla pagina facebook, stiamo approntando il nostro nuovo sito internet. Sarà un’ulteriore strumento di comunicazione per favorire un rapporto più diretto e aggregante con i tifosi».