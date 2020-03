Il Coronavirus fa altre tre vittime

MANTOVA Due le notizie di ieri riguardo la situazione registrata in provincia di Mantova inerente al Coronavirus, una negativa e una un meno negativa. La prima riguarda i decessi di persone trovate positive al Coronavirus. Si tratta di due ottantenni di Pegognaga, uno morto nella mattinata di ieri e l’altro già nella giornata di giovedì. E di una 84enne di Viadana. Quest’ultima è la moglie del primo contagiato mantovano che si trova ancora ricoverato al Carlo Poma mentre il resto dei famigliari sono in casa in quarantena. Salgono quindi a 10 i decessi e i Comuni colpiti sono Canneto sull’Oglio (2), Castellucchio (1), Goito (1), Marmirolo (1), Roverbella (1), Pegognaga (2), Poggio Rusco (1) e Viadana (1). La seconda notizia, quella meno negativa, riguarda invece i contagiati che, nonostante siano comunque aumentati arrivando a 189 (11 unità in più di ieri quando i positivi al tampone erano 179), si sono leggermente abbassati come crescita esponenziale. Andando poi nello specifico, analizzando perciò i dati rilasciati dalla Prefettura, si nota, dopo giorni di aumento, lo stop della crescita di Viadana e al contrario l’aumento dei casi di contagio di Castel Goffredo che è arrivata a quota 14.

I positivi al Covid-19 sono cresciuti anche in altri territori dell’Alto Mantovano: a Castiglione da 8 passa a 10 e Guidizzolo da 2 a 3. Il capoluogo si è fermato a 9 infettati.

Nel resto della Lombardia

«I dati di oggi, come ho avuto modo di sottolineare più volte, evidenziano in maniera chiara e inequivocabile che nell’ex zona rossa il contagio sembra stia rallentando». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , sottolineando come nella provincia di Lodi il numero dei casi positivi odierni faccia segnare solo un aumento di 10 unità (ieri 1.123 oggi 1.133). «Nel resto della Lombardia – ha proseguito il governatore Fontana – a farci mantenere alto il livello di guardia è, invece, soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva. Ci auguriamo che le misure stringenti applicate a tutta la Regione contribuiscano ad arginare la diffusione del virus anche nel resto del territorio»