In Lombardia cantagi e ricoveri in ospedale in calo

MILANO – Sono 590 i nuovi contagi da Covid in Lombardia, in diminuzione rispetto agli incrementi ultimi due giorni. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-26), sensibile diminuzione dei ricoverati non in terapia intensiva (ben -956 in meno). I decessi odierni sono 124, più di ieri quando erano stati 56, mentre sabato erano stati 163.

Di seguito i dati dei contagi odierni:

– i casi positivi sono: 73.479 (+590)

– i decessi: 13.449 (+124)

– in terapia intensiva: 680 (-26)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.525 (-956)

– i tamponi effettuati: 342.850 (+5.053)

– i dimessi: 48.471 (+1.409)

ieri: 47.062 (+890)

l’altro ieri: 46.172

I casi per provincia:

MANTOVA: 3.123 (+18)

Bergamo: 11.150 (+35)

Brescia: 12.599 (+35)

Como: 3.076 (+51)

Cremona: 5.971 (+5)

Lecco: 2.230 (+53)

Monza Brianza: 4.516 (+39)

Milano: 18.559 (+188)

Pavia: 4.129 (+85)

Sondrio: 1.132 (=)

Varese: 2.496 (+29)

e 1.562 in corso di verifica