In Lombardia contagi e decessi in calo. A Mantova i nuovi casi sono 19

MILANO – Negli ospedali lombardi calano ancora i ricoveri per Covid e scende anche il trend delle vittime.

“Si tratta di dati positivi – ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio -. Chiaramente vanno letti in un trend e il trend è positivo – ha aggiunto Sala – nel senso che scendono chiaramente i contagi. L’Iss ha accertato oggi che il contagio in tutte le Regioni è inferiore a 1 e i dati su questo ci vengono in conforto. Ci prepariamo a scendere sotto le 600 terapie intensive, significa che è meno grave in questo momento l’aggressione del virus alla nostra popolazione. Importanti anche i dati dei ricoverati che scendono di molto – ha detto Sala – sono -286 mentre i dimessi -819. Sono dati che aiutano questo trend positivo”.

Di seguito i dati dei contagi odierni:

– i casi positivi sono: 75.732 (+598)

– i decessi: 13.772 (+93)

– in terapia intensiva: 605 (-29)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.834 (-286)

– i tamponi effettuati: 376.943 (+11.048)

– i dimessi: 51.166 (+819)

I casi per provincia:

MANTOVA: 3.175 (+19)

Bergamo: 11.313 (+22)

Brescia: 12.861 (+55)

Como: 3.244 (+37)

Cremona: 6.037 (+14)

Lecco: 2.274 (+9)

Lodi: 2.966 (+7)

Monza Brianza: 4.704 (+30)

Milano: 19.337 (+21)

Pavia: 4.349 (+69)

Sondrio: 1.180 (+37)

Varese: 2.667 (+48)

e 1.625 in corso di verifica.