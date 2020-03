Rivarolo Mantovano, grazie ai bandi 250mila euro per interventi sul territorio

RIVAROLO MANTOVANO – Ammontano in totale a 250mila i contributi che il Comune di Rivarolo Mantovano si è accaparrato attraverso a finanziamenti a fondo perduto tra Comunità Europea, Regione Lombardia e Gal Terre del Po. Si va dalla connessione internet, alla sicurezza sulle strade, alla cultura, alla sistemazione delle area storiche del territorio.

La giunta guidata dal sindaco Massimiliano Galli potrà contare su un fondo complessivo di 250mila euro per realizzare le opere necessarie allo sviluppo, ad ampio raggio, del territorio. Cifra frutto di bandi cui si aggiungono ulteriori 150mila euro messi a disposizione dal Comune derivanti da mutui ed avanzi di bilancio. Sei nello specifico gli interventi che l’amministrazione comunale ha previsto per l’anno in corso.

Si parte, dunque con la realizzazione della connettività WiFi negli edifici pubblici – quali scuole, biblioteca, uffici comunali – ed in Piazza Finzi grazie al bando europea “WiFi4EU”. Progetto cui il Comune ha aggiunto 6mila euro permettendo così a Mynet di portare la fibra ottica nella zona artigianale e nel centro abitato del capoluogo.

Al centro, però, come detto, anche anche la sicurezza. Ammontano a 34mila euro i fondi messi arrivati da Regione Lombardia per la realizzazione di cinque attraversamenti pedonali protetti a Rivarolo ed a Cividale (di cui già abbiamo parlato nelle nostre pagine, ndr): un progetto, questo, che si inserisce nell’ambito del bando “Assegnazione di cofinanziamenti per la riduzione dell’incidentalità”, al quale il Comune di Rivarolo ha partecipato con altri Comuni di cui Casalmaggiore è capofila, nel luglio 2019 per un piano complessivo di 47mila euro.

“Mobilità sostenibile: valorizzazione e promozione dei percorsi ciclabili” è, invece, il bando erogato dal Gal Terre del Po e che porterà nella casse comunali 39.200 euro. Il contributo servirà all’installazione di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, oltre che alla cartellonistica, ed alla costituzione di aree di sosta sul percorso ciclabile “Canale Acque Alte”, di interconnessione tra l’Oglio e il Po. Il progetto, denominato “Da Brezza a Vento” ha visto Rivarolo, come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici Enrico Guarneri, capofila di un partenariato che include i Comuni di San Giovanni in Croce e San Martino dall’Argine.Il Comune cofinanzia il progetto con 17mila euro circa.

Sempre dal Gal arrivano poi 14mila euro circa per il progetto “Comunicando cultura” cui l’ ente aggiunge 5mila euro circa.

Erogati, invece 87.300 euro per la regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale nella Regona di Cividale. Ancora dal Gal 61.843 euro per il restauro dei “Ponti storici in muratura nella Regona di Cividale”. Cifra cui il Comune aggiungerà 53mila euro circa.

I cantieri si apriranno dalla primavera all’autunno inoltrato.