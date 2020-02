Presidente Fontana: premier avoca a sè poteri sanità? Idea irricevibile e offensiva

MANTOVA “Irricevibile e, per certi versi, offensiva”. Cosi’ il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, giudica l’ipotesi tracciata, seppur come extrema ratio, dal premier Giuseppe Conte di avocare a se’ e quindi al Governo i poteri in materia sanitaria. “Parole in liberta’ – aggiunge Fontana – che mi auguro siano dettate dalla stanchezza e dalla tensione di questa emergenza. Domani riferiro’ al presidente Conte che la Lombardia sta dimostrando di essere all’altezza della situazione e sta gestendo con competenza cio’ che sta accadendo. “E tutto cio’ – conclude il governatore – alla faccia dell’autonomia e dei pieni poteri”. (LNews)