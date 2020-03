Sono 1577 i casi di Coronavirus in Italia

MANTOBA Sono 1.577 i casi di coronavirus in Italia, con 83 guariti e 34 decessi. Questi i dati forniti dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, in conferenza stampa alla Protezione civile. Oggi si registra un aumento di 33 unità tra i guariti, ma anche 5 nuovi decessi.

Tra i 1.577 casi di contagiati in Italia da coronavirus, 798 (51%) sono in isolamento domiciliare, senza sintomi, mentre 639 (41%) sono ricoverati con sintomi. Il 9% – 140 persone di cui 106 in Lombardia – si trova in terapia intensiva. Mentre sono 21.127 i tamponi effettuati finora per i test.