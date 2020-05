Superati in Lombardia gli 80 mila contagiati. Diminuiti i decessi e i ricoveri

MILANO – I casi positivi in Lombardia sono aumentati i 689 casi, giungendo ad un totale di 80.089 A questo numero vanno aggiunti 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. Diminuiti, rispetto a ieri, i decessi che oggi sono 134. In terapia intensiva è invariato il dato tra ieri e oggi ed il totale è di 480 pazienti. I ricoverati non in terapia intensiva sono diminuiti di 231. Per un totale di 5.848. Per quanto riguarda, poi, la Provincia di Mantova dai dati di Regione i positivi sono aumentati di 4 unità arrivando al totale di 3221.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 80.089 (+689*)

*ai quali vanno aggiunti 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

– i decessi: 14.745 (+134)

– in terapia intensiva: 480 (0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.848 (-231)

– i tamponi effettuati: 455.294 (+15.488)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MANTOVA: 3.221 (+4)

Bergamo: 11.622 (+35)

Brescia: 13.391 (+124)

Como: 3.440 (+39)

Cremona: 6.178 (+27)

Lecco: 2.419 (+38)

Lodi: 3.204 (+49)

Monza Brianza: 4.974 (+81)

MilanoI: 20.893 (+182)

Pavia: 4.652 (+31)

Sondrio: 1.266 (+36)

Varese: 3.073 (+24)

e in corso di verifica 1756.