Tamponi per medici e pediatri. Lo chiede il consigliere leghista Cappellari

MILANO – Cappellari (Lega): “Tamponi per medici di base e pediatri per tutelare loro e anche la salute dei cittadini”

Un test per tutti i medici di base ed i pediatri. A chiederlo, con il Gruppo Lega al Pirellone, il consigliere regionale del Carroccio Alessandra Cappellari. Che spiega: “Ora più che mai è necessario tutelare chi è in prima linea nel fronteggiare l’emergenza del coronavirus, vale a dire il personale sanitario del territorio che si trova a contatto quotidiano con i cittadini. Per questo motivo il Gruppo Lega al Pirellone, facendo propria una indicazione dell’Oms che chiede più tamponi, chiede che la Giunta regionale si impegni affinché il Governo e l’Istituto Superiore di Sanità dispongano test settimanali sui medici di base e sui pediatri di libera scelta”.

“Si tratta di una decisione di buon senso”, spiega Cappellari, “volta a salvaguardare non solo gli operatori sanitari ma anche i cittadini, che devono avere la piena consapevolezza che i propri medici di famiglia non siano infetti, evitando i rischi di contagio specialmente tra anziani da parte di asintomatici positivi al Covid-19”.

“Anche il territorio mantovano è stato duramente colpito da questa pandemia e anche i nostri medici, ai quali va il mio plauso, sono continuamente in prima fila per combattere e contenere la diffusione della malattia. E’ dunque fondamentale agire subito. Non possiamo rimandare oltre”, conclude il consigliere regionale leghista.

Matteo Vincenzi