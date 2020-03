Virus alla Rsa di Canneto: due anziani positivi al Covid

CANNETO – Nella tarda serata di giovedì è giunta al sindaco Nicolò Ficicchia la comunicazione ufficiale da parte del direttore generale della casa di riposo Leandra, in merito all’esito dei primi due tamponi effettuati su anziani ospiti dall’Asst di Mantova. In totale sono stati quattro i tamponi effettuati martedì scorso e due di questi sono risultati positivi al Covid-19, mentre per gli altri due si attende l’esito.

“Nel complesso – scrive il direttore generale della Rsa Debora Bosio – il quadro clinico degli ospiti è in discreto miglioramento e si registrano meno casi di febbre e meno trattamenti di ossigenoterapia”. Tutte le precauzioni sono state prese e vengono seguite con la massima attenzione, viene precisato dalla casa di riposo. “Per la correttezza dovuta nei confronti delle famiglie di tutti gli ospiti – prosegue il direttore della Rsa – da oggi la comunicazione istituzionale verso l’esterno si limiterà a semplici aggiornamenti, non potendo la struttura dedicare tempo e risorse a comunicazioni o dichiarazioni che esulano dalle finalità assistenziali della stessa. L’augurio è che la comunità si stringa attorno ad una struttura di assoluta eccellenza, da decenni al servizio di tutti. Col sacrificio del personale, con la tempra e il sorriso dei nostri amati ospiti e il sostegno delle famiglie, affronteremo questa dura prova con discrezione, professionalità, umanità e orgoglio».

Il sindaco ribadisce il sostegno e la vicinanza dell’amministrazione comunale: “La nostra incondizionata stima – afferma Ficicchia – va a medici, infermieri e tutti gli altri operatori che da giorni sono costretti a turni anche estenuanti pur di garantire la massima assistenza a tutti i pazienti. Siamo certi che la comunità intera saprà stingersi a sostegno di operatori e famiglie con rispetto, discrezione, orgoglio e fiducia”.

A breve dovrebbe venire reso l’esito degli altri due tamponi eseguiti martedì.

PAOLO ZORDA