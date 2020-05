Zolezzi. Rimborso abbonamenti, “Auspico collaborazione da Apam e Trenord”

MANTOVA Tra le misure di sostegno del Decreto Rilancio è previsto il rimborso degli abbonamenti dei mezzi di trasporto pubblico rimasti inutilizzati a causa del lockdown.

Possono accedervi tutti gli studenti o lavoratori pendolari in possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo. In seguito alla presentazione di un’apposita richiesta al gestore dei servizi di trasporto, il rimborso può essere erogato tramite: un voucher di importo pari all’abbonamento acquistato o tramite il prolungamento della durata dell’abbonamento.

“Mi auguro dunque che Apam e Trenord collaborino per venire incontro a tutti coloro che durante il periodo di lockdown, non hanno potuto usufruire del servizio di trasporto pubblico”, commenta Alberto Zolezzi (M5S).