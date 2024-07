Skateboard, nasce la prima pista

MANTOVA C’è l’ok della giunta comunale al progetto di fattibilità tecnica relativo all’intervento di riqualificazione di un quartiere attraverso la creazione di uno skatepark nell’area verde di Valletta Valsecchi. Un progetto redatto dall’architetto Ettore Grandi che prevede una pista di skate estesa su 700 metri quadrati complessivi, dei quali 450 occupati dal vero e proprio circuito e altri 250 metri quadrati di scarpate verdi e aree drenanti.

L’investimento da parte del Comune per tale intervento è di 150mila euro che provengono dagli accantonamenti destinati dall’ente al bilancio partecipativo.

Si tratta del primo impianto di tale genere per la città in grado di soddisfare sia le esigenze dei neofiti quanto quelle degli amatori. Sarà un impianto a “isola”, con tre linee principali che non interferiscono fra loro, ma all’occorrenza, per gli utenti più abili, un collegamento ne permetterà l’utilizzo in una sorta di circuito chiuso.

Né sono trascurati gli aspetti costruttivi “green”: i calcestruzzi usati per la pista saranno prodotti con un contenuto di materiale riciclato.

«A partire dall’iniziativa del bilancio partecipativo – ha sottolineato l’assessore comunale alle politiche giovanili Alessandra Riccadonna –, abbiamo accolto le richieste dei giovani skater della città. Attraverso numerosi incontri e scambi di opinioni, abbiamo discusso sia le possibili location sia il tipo di impianto, coinvolgendo anche i tecnici. Siamo lieti di annunciare l’approvazione del progetto per lo skatepark di Mantova. Sarà situato in zona diga Masetti, e l’impianto sarà facilmente raggiungibile in bici e autobus, immerso nel verde senza cementificare il prato, lontano dalle finestre dei residenti e offrirà uno skyline underground davvero affascinante», conclude l’assessore.

L’amministrazione aveva valutato varie collocazioni alternative per questa infrastruttura, anche interloquendo con i futuri utenti della stessa. Al termine di questo processo di condivisione, la scelta finale è stata quella di posizionare il nuovo skatepark nell’area in fregio al lago Inferiore.