“No all’autonomia differenziata”. Appuntamento al Dallò a Castiglione

Castiglione “Nei prossimi giorni saranno pronti i moduli con il quesito referendario per cancellare la legge sull’autonomia differenziata delle Regioni avanzata dal governo Meloni. Si è già costituito a livello nazionale il comitato contro l’autonomia differenziata per indire il referendum. C’è la necessità di costituire anche a Castiglione un collettivo locale, per organizzare la raccolta firme e organizzare serate informative”. Questo l’appello di chi si sta adoperando, anche localmente, per organizzare gazebo ed incontri per approfondire il tema. “In sostanza – si legge in un volantino degli attivisti – peggioreranno i servizi sociali, il lavoro, le imprese, cioè la vita quotidiana di tutti, si romperà l’unità del Paese ed aumenteranno le disuguaglianze”. L’appuntamento, con l’Anpi in prima linea, è fissato per martedì 23 luglio alle 18 all’Arci Dallò. (amc)