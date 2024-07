Pagamenti extra per servizi di ordine pubblico, ma solo pochi al mese

Mantova Sono solo 138 euro quelli messi a disposizione per le indennità di ordine pubblico destinati al personale della Polizia locale riferite al mese di giugno 2024, posto che l’indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di 13 euro. Tali servizi di ordine pubblico sono svolti solo a seguito di specifica ordinanza della Questura territorialmente competente, che provvede a inviare al comando di viale Fiume i prospetti delle turnazioni comandate.

In base al quadro predisposto dallo stesso Comando, il totale delle competenze da liquidare al personale dipendente per le ore di lavoro prestate in giugno, per mansioni di ordine pubblico, risulta ammontare a 104 euro, cui si sommano altri 34,34 euro stanziati dal Comune stesso. Insomma, un totale di 138,34 euro, che va a compenso di appena 10 turni di servizio giornaliero nell’arco di un solo mese per gli agenti della Locale.