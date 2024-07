Con l’agricoltura, verso il futuro: Forattini presiede il convegno

Mantova Sarà la deputata Antonella Forattini a presiedere il convegno Con l’agricoltura, verso il futuro. Prospettive e nuovi orizzonti per il sistema agroalimentare italiano nell’era del Green New Deal in programma martedì 23 luglio a Roma. Promosso dal gruppo Pd della commissione Agricoltura della Camera, il focus del convegno sarà incentrato sulle analisi e sui report presentati da Livio Proietti, presidente Ismea; Roberto Grismondi e Francesco Giovanni Truglia, Istat, su Sostenibilità ed eccellenze dell’agricoltura italiana; Stefano Cuicchio e Roberto Moro, Istat, su Il settore agricolo nei conti nazionali; Barbara Nappini, presidente Slow Food, su Un’agricoltura buona, pulita e giusta per il futuro della terra. Un programma ricco, dedicato a temi strategici per il settore primario, che potranno essere ulteriormente approfonditi con gli interventi programmatici di Cristiano Fini, presidente Cia, Stefano Masini, direttore Coldiretti Ambiente e Territorio, Tommaso Battista, presidente Copagri, Corrado Martinangelo, presidente Agrocepi, Angelo Petruzzella, vicepresidente Legacoop Agroalimentare, Carlo Piccinini, presidente Fedagripesca Confcooperative.