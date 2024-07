Rapina con pestaggio in stazione Fs: un arresto e una denuncia

Mantova Gli si sono scagliati addosso in quattro per strappargli il cellulare, dopodiché lo hanno letteralmente circondato e a quel punto lo hanno riempito di botte: calci e pugni senza neanche guardare dove colpivano. Un giovane di nazionalità tunisina è stato arrestato per una rapina ai danni di un pakistano avvenuta l’altro ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Don Leoni. Più che una rapina sembrava una spedizione punitiva, stando ad alcune testimonianze, vista la violenza con cui i quattro si accanivano su di lui. Il giovane asiatico sarebbe stato colpito con violenza anche quando era ormai a terra, con i suoi aggressori che, tenendolo fermo, gli frugavano nelle tasche. Nel frattempo qualcuno che aveva assistito alla scena chiamava la Polizia. Poco dopo una pattuglia della Volante arrivava sul posto. l ragazzo, ridotto a una maschera di sangue per il setto nasale fratturato, vedendo con i lampeggianti, si rialzava e correva verso gli agenti chiedendo aiuto. Pur con qualche difficoltà, prima di accasciarsi a terra il giovane indicava un paio di persone che si stavano allontanando a piedi, dicendo che facevano parte del gruppo che lo aveva aggredito e rapinato. Gli agenti si lanciavano all’inseguimento dei due riuscendo infine a bloccarne uno che con non poca fatica veniva quindi condotto in questura. Nel frattempo, tramite le riprese delle telecamere in zona, veniva ricostruito l’accaduto. Il tunisino fermato veniva quindi arrestato in flagranza di reato per rapina e rissa aggravata in concorso. Un secondo tunisino, complice del primo, se la cavava invece con una denuncia per gli stessi reati in quanto rintracciato più tardi, quando la flagranza era ormai trascorsa. Il pakistano invece è finito al pronto soccorso del Poma dove è stato medicato delle lesioni patite durante l’aggressione e quindi dimesso con diversi giorni di prognosi. Nella serata di sabato scorso un altro pakistano era invece stato arrestato sempre dalla Polizia davanti alla stazione Fs perché coinvolto in una rissa con tentativo di rapina. Non risulta che quest’ultimo episodio sia collegato con quello dell’altro ieri sera.