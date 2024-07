Profughi e accoglienza: avviso pubblico della Prefettura per 200 posti

MANTOVA La Prefettura di Mantova ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse da parte di operatori economici al servizio di accoglienza di 200 profughi, 150 dei quali destinati a singole unità abitative e i rimanenti 50 ospitati in centri collettivi. Questa procedura urgente è finalizzata ad incrementare i posti disponibili dato che durante il periodo estivo le richieste di accoglienza aumentano e vista la possibilità di indire gare a procedura semplificata per la copertura di 200 posti tra singole unità abitative e centri collettivi. Le strutture proposte devono essere nella immediata disponibilità dell’operatore – si legge nel comunicato dlela prefettura – ed essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza. Il bando completo è consultabile sul sito della Prefettura di Mantova.