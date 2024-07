Restauri: è accordo Comune-Santa Paola

MNTOVA È stato rinnovato per un altro quinquennio l’accordo fra il Comune e gli Istituti Santa Paola, la prestigiosa creazione del compianto don Antonio Bottoglia, che permette alla scuola di attivare cantieri e progetti di restauro sui beni mobili e immobili di proprietà del Comune di Mantova (musei e monumenti) secondo modalità stabilite puntualmente nell’accordo stesso. Si tratta di un’operazione che non comporta alcun impegno di spesa a carico di via Roma, e che viene valutato vantaggioso in termini in termini didattico-culturali.

La collaborazione permetterà agli studenti che frequentino i corsi con indirizzo di tecnico del restauro di beni culturali presso gli Istituti Santa Paola di svolgere attività tecnico-didattiche riguardanti cantieri e progetti di restauro anche complessi su beni mobili e anche sugli stessi immobili con rilevanza monumentale. Il tutto in adempimento di normative nazionali e regionali che regolano i percorsi formativi del restauratore di beni culturali.