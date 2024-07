Coppia tira tardi e i ladri svaligiano la casa in via Tellera

MANTOVA Ladri in azione l’altra notte in via Tellera. Ad essere preso di mira è stato l’appartamento di una coppia che aveva trascorso la serata di lunedì scorso fuori casa. I due hanno tirato tardi e i ladri non si sono fatti scrupoli. Hanno forzato la porta d’ingresso e una volta dentro hanno rovistato ovunque, mettendo a soqquadro tutte le stanze. Il furto è stato scoperto al rientro dei padroni di casa, alle due di notte, quando hanno chiesto l’intervento della Polizia. Spariti dei gioielli e diversi oggetti preziosi per un valore ancora da quantificare.