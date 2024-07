Mantova Village, patrocinio senza ritorno

Mantova Patrocinio senza ritorno. È quanto lamenta il consigliere leghista Tommaso Tonelli in relazione alla concessione del patrocinio gratuito del Comune al Mantova Village di Bagnolo, che pure aveva riscosso disapprovazione di numerosi commercianti del centro. Per Tonelli, l’amministrazione, «senza che la notizia fosse nota, se non dopo la pubblicazione all’albo pretorio, concedeva il patrocinio per l’iniziativa “Summer nights”, patrocinio non concesso invece dallo stesso Comune bagnolese».

La replica di via Roma verteva sul doppio scambio col Mantova Village che in cambio del patrocinio avrebbe ricevuto «una non precisata promozione degli eventi cittadini. Incuriosito da questi accordi – prosegue Tonelli –, chiedo di conoscerli e scopro che è stato sottoscritto un accordo generico senza impegni temporali, ad esempio, di promozione sul sito internet e sulle piattaforme social di Mantova Village (che infatti promuove le iniziative dell’Arena di Verona), e solo il 9 luglio, ovvero il giorno successivo al mio accesso atti, pone le firme elettroniche di quell’accordo».

È ovvio per Tonelli che l’ente abbia concesso il patrocinio già in giugno «in assenza di qualsivoglia accordo di scambio con l’outlet e successivamente al Summer Nights».