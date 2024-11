Acciotolato con buche e sassi volanti in centro storico

MANTOVA Una mail partita da un residente del centro storico al servizio manutenzione strade di Tea Spa riferiva testualmente, appena due sere fa: «Ma è ammissibile una situazione del genere? Ma nessuno se ne accorge? Ormai sono centinaia i ciottoli sparsi su tutta l’area di piazza Sordello che rappresentano un pericolo importante se dovessero finire sotto le ruote di una bici, o peggio se fatti schizzare dagli pneumatici di auto e soprattutto autobus. Bisogna aspettare che succeda qualcosa di spiacevole prima di porvi rimedio?».

La situazione dell’acciottolato di piazza Sordello è quasi cronica, e non sono mancati in passato anche situazioni di pericolo connesse con la mancata manutenzione. Nota positiva: già ieri mattina si sono mossi alcuni addetti della Tea per porre rimedio alle principali occorrenze di pericolo.