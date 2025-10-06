Ad Emma Marcegaglia il premio annuale dell’associazione femminile CinqueZeroCinque

RAVENNA CinqueZeroCinque è un’associazione con sede a Ravenna, no profit e nata tra imprenditrici del settore dell ‘hair care. Mira a valorizzare la creatività legata alla bellezza e alla solidarietà.

Ogni anno il Premio 505 viene assegnato a figure femminili che si sono distinte nel creare impresa senza rinunciare alla bellezza e alla cura di sè.

Associazione senza scopo di lucro, che riunisce tredici donne d’impresa, parrucchiere e titolari di saloni d’acconciatura. Danno lavoro a oltre cento persone, e 505 è il numero degli anni maturati insieme nell’ambito di questa professione.

E’ stato d loro prodotto anche il volume “Noi dopo di noi“.

Protagonista dell’edizione 2025 sarà l’imprenditrice Emma Marcegaglia.

In occasione dell’assegnazione del premio prenderà il via anche una collaborazione diretta tra l’associazione CinqueZeroCinque e la Fonazione Marcergaglia, collaborazione che ha lo scopo di far nascere micro imprese locali in Ruanda.

Il premio verrà consegnato il 13 Ottobre 2025 presso la sede della Fondazione Marcegaglia a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova.