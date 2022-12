Aids, sfilata di sensibilizzazione

MANTOVA In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids che si celebra oggi, l’associazione Alfaomega ieri pomeriggio ha organizzato una manifestazione tra piazza Martiri e piazza Sordello per riportare l’attenzione su questa malattia di cui se ne parla sempre troppo poco. A tessere le fila di questa iniziativa Giovanni Malagutti che ha voluto sottolineare inoltre quanto lavoro ci sia ancora da fare per debellare questa piaga. “Senza contare che la nostra casa famiglia di Curtatone è ormai ai limiti della capienza e questo testimonia quanta strada ancora ci sia da fare”. Sicuramente di grande impatto la sfilata per il centro della città con una carrozza funebre con all’interno una bara “in cui è seppellito il problema Aids” visto che nessuno si preoccupa di affrontare il problema come dovrebbe essere affrontato. Una ventina i partecipanti muniti di cartelloni con slogan e frasi ad effetto.