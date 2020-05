Pallavolo serie B m – Gabbiano, preso il centrale Zanini. Confermato Cordani

CERESE La dirigenza del Gabbiano guarda al nuovo campionato ed è già molto attiva sul mercato. Il centrale Matteo Zanini (1994) è il primo colpo del Top Team per la prossima stagione sempre in serie B. Nativo di Lazise, ha giocato l’ultima stagione in forza al Motta di Livenza, compagine trevigiana che ha militato in A3. Seppur sia un atleta giovane, Zanini è già un pallavolista di spessore, che il diesse Nicola Mazzonelli ben conosce, considerato che ha fatto tutta la trafila delle giovanili a Verona. Nel 2017-18 ha militato in A2 alla Sieco Service Ortona. Dopo la conferma annunciata nei giorni scorsi del martello Zoran Peslac, ieri il diesse Mazzonelli ha ufficializzato quella di un altro schiacciatore: Tommaso Cordani per il secondo anno consecutivo sarà dunque in forza alla compagine allenata da Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni.

La società a giorni conoscerà anche la risposta dell’esperto centrale Emiliano Giglioli, combattuto fra il continuare a giocare oppure cessare l’attività. Si è preso del tempo per riflettere e a breve dovrebbe dare una risposta alla dirigenza del Top Team. Inoltre bisogna valutare il futuro del libero Manuel Trentin, dell’opposto Flavio Amouah e di un altro centrale, Manuel Bussolari , mentre il palleggiatore Matteo Pedroni aveva chiesto alla società di essere ceduto per poter giocare con maggiore continuità. Alla fine però potrebbe anche decidere di restare in biancoblù.

«Spero di risolvere in tempi stretti tutte le problematiche che ci sono al momento – dichiara il diesse Mazzonelli – Il mio personale augurio è di potere avere il roster al completo nei primi giorni della prossima settimana. Più atleti della passata stagione saranno confermati, minori innesti dovremo fare. Cerchiamo gente motivata, che voglia dare il suo contributo e abbia intenzione di mettersi a disposizione della squadra, accettando direttive e decisioni del coach».

Nicola Artoni, Edoardo Gola, Cristian Lorenzi e Michele Resta, tutti pallavolisti virgiliani, dovrebbero restare alla corte di Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni.

Mercato – Giorgio Nibbio, secondo voci che giungono dall’Abruzzo, essendo coach del Chieti (girone D della B1 femminile), in passato a Offanengo, sarebbe stato contattato dal Volta per sostituire Federico Bonini, approdato ad Ostiano (B1) per rilevare Giorgio Bolzoni.