Al volante senza patente, era ricercato dal 2021. Lo trova la Polizia Stradale

MANTOVA Se ne andava in giro al volante di un autocarro senza avere la patente, ed era pure ricercato da un paio d’anni perché doveva scontare una condanna passata in giudicato. Sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Mantova a fare quello che può essere definito uno strike quando hanno fermato questo straniero che era di fatto irreperibile dal 2021. È su cesso nella serata di lunedì scorso 31 luglio lungo la Cisa nel territorio comunale di Borgo Virgilio, dove gli agenti stavano effettuando dei controlli sul territorio nell’ambito della garanzia della sicurezza stradale. Gli agenti di una pattuglia hanno quindi sottoposto ad un controllo un autocarro condotto da un cittadino straniero. Questi lla richiesta di esibire la patente di guida rispondeva candidamente di non avere alcun documento del genere. A quel punto i poliziotti procedevano con ulteriori accertamenti nei suoi confronti tramite la Banca Dati. Proprio con la consultazione tramite terminale gli agenti potevano infine appurare che il conducente dell’autocarro che avevano appena fermato non solo ra senza patente ma aveva anche a carico un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova nell’anno 2021, in quanto condannato in via definitiva per il reato di furto aggravato, lo straniero doveva ancora espiare un residuo di pena di nove mesi di reclusione. Da allora, però il pregiudicato si era di fatto reso irreperibile. Lo straniero veniva quindi condotto in questura per le formalità di rito e poi trasferito nella casa circondariale di Mantova dove dovrebbe rimanere per i prossimi nove mesi. A suo carico è stata elevata anche una contravvenzione di Euro 5.100 con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi per la guida senza patente.