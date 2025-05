Anche gli alpini mantovani al raduno nazionale svoltosi a Biella

BIELLA – Si è svolto nel fine settimana il tanto atteso Raduno Nazionale degli Alpini, che ha visto la città di Biella trasformarsi in un grande palcoscenico di memoria, fratellanza e spirito alpino. Tra le migliaia di penne nere accorse da tutta Italia, ha spiccato in modo particolare la nutrita rappresentanza della sezione di Mantova, presente con entusiasmo e orgoglio a ogni momento saliente dell’evento. Gli alpini mantovani hanno preso parte alla sfilata conclusiva svoltasi domenica mattina, ricevendo calorosi applausi da parte del pubblico assiepato lungo il percorso. Con passo deciso e portando con sé lo spirito delle terre virgiliane, hanno voluto onorare non solo la loro storia, ma anche i valori senza tempo del Corpo: solidarietà, servizio e appartenenza. Il raduno di Biella si è così confermato non solo un appuntamento identitario per gli Alpini, ma anche un simbolo vivo di unità nazionale. E la folta delegazione mantovana ha saputo farsi onore, lasciando un segno tangibile della propria partecipazione.