Cred estivi 2023, si aprono le iscrizioni

MANTOVA Tutto predisposto per i cred estivi, le cui iscrizioni partiranno sui canali informatici del Comune a partire dal 26 aprile prossimo, e si chiuderanno il successivo 7 maggio. Il servizio Cred Infanzia è riservato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, coerentemente con le indicazioni dell’amministrazione e nel rispetto della vigente normativa regionale.

Il settore istruzione di via Roma ha individuate le tre scuole dell’infanzia che potranno accogliere i cred, vale a dire la “Anna Frank”, la “Maria Montessori” e la “Tommaso Ferrari”.

La ripartizione avverrà secondo le necessità dell’utenza e le disponibilità delle strutture. Si accoglieranno presso il plesso della scuola “Anna Frank” un massimo di 75 iscritti dal 3 luglio al 28 luglio, e un massimo 60 iscritti dal 31 luglio al 25 agosto. Presso il plesso della scuola dell’infanzia “Maria Montessori” la ricettività prevede un massimo di 60 iscritti dal 3 luglio all’11 agosto, e presso la scuola “Tommaso Ferrari” un massimo di 75 iscritti dal 3 luglio all’11 agosto.

Saranno rispettate le modalità di raccolta delle domande come previsto dal processo Iso 9001 sulla gestione accessi, e sarà utilizzata la modulistica relativa; al termine del periodo d’iscrizione le graduatorie saranno approvate dai dirigenti e rese disponibili sul portale web istituzionale e presso gli uffici del settore Servizi educativi.