Aperto il bando destinato a studenti e neolaureati del Politecnico

MANTOVA – Il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano e il Comune di Guastalla, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia, dell’Osservatorio del Paesaggio Bassa Reggiana, di Unesco Mab Po Grande e dell’Unione Bassa Reggiana, stamattina hanno presentano in conferenza stampa, presso il Campus Mantova del Politecnico di Milano, il Concorso Internazionale di idee “Mirc 2022 | Guastalla” dedicato agli studenti e ai neolaureati delle Università nazionali e internazionali di Architettura, Design, Ingegne ria, Paesaggio e Urbanistica. Il Concorso, che scade il 22 luglio ha come obiettivo la rigenerazione identitaria del Giardino Storico del Palazzo Ducale di Guastalla attraverso la progettazione architettonica e paesaggistica. I candidati svilupperanno idee per la riconfigurazione del grande spazio aperto, attualmente declassato ad area di passaggio, contenuto tra la Piazza Mazzini e il parcheggio alle spalle del Palazzo. Essi dovranno tener conto di tutte le preesistenze storiche e architettoniche e delle loro relazioni con la città, della stratificazione del costruito e della coerenza tra l’identità del luogo e le attività umane che esso accoglierà. I progetti saranno orientati a valorizzare il ruolo simbolico e rappresentativo di questo piccolo scrigno verde racchiuso nel tessuto urbano compatto. Sul banco dei relatori, sono intervenuti, nell’ordine: Barbara Bogoni responsabile scientifica del concorso; Camilla Verona sindaco Comune di Guastalla; Gloria Negri assessore alla cultura Comune di Guastalla; Giacomo Del Ben alunno e vincitore della prima edizione Mirc 2021; Irene Sandri alunna e vincitrice della prima edizione Mirc; Chiara Lanzoni assessore all’urbanistica e lavori pubblici Comune di Guastalla, nonché docente al Politecnico di Milano – Polo di Mantova.