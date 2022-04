Domani chiusura del traffico veicolare a Porta Cerese per la partita di calcio

MANTOVA – Sono tornati gli eventi scout organizzati da Agesci Zona Mantova, comprensiva di 21 gruppi. Lunedì i lupetti, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, parteciperanno alla Festa di Primavera, un’importante occasione di incontro in presenza e ritorno alla normalità dopo 2 anni resi difficili dall’emergenza Covid. L’evento si svolgerà in 7 sottocampi dislocati in tutta la provincia. L’ambientazione sarà incentreta sulla ripresa del gioco e vedrà i bambini coinvolti nell’aiutare un giocattolaio che ha perso la memoria. Alla fine della festa verrà scritto un “grande libro” contenente nuovi giochi pensati dai lupetti del CdA, i più grandi, che si daranno appuntamento a partire da domani. Tra oggi e lunedì si terrà a Volta Mantovana il San Giorgio, l’incontro previsto per gli scout tra i 12 e i 15 anni. Il campo sarà previsto col tradizionale pernotto in tenda, nel pieno rispetto delle normative anticontagio. L’incertezza di questo periodo ci ha posti l’interrogativo della direzione giusta da seguire e i ragazzi si cimenteranno in questa incognita seguendo le tracce dei pirati delle galassie. Durante il week end 30 aprile-1 maggio a Buscoldo si terrà un incontro per i ragazzi arrivati al termine del percorso da educandi. Nel corso dell’evento incontreranno diversi testimoni che parleranno loro dell’importanza di saper scegliere. I giovani della fascia d’età 16-21 anni saranno coinvolti il 28 e 29 maggio 2022 nella “Rover Rumble Race”, un percorso in bicicletta previsto nell’hinterland mantovano intervallato da prove fisiche e tecniche da concludere nell’arco di 10 ore. Non si tratterà tanto di una gara ma di una sfida con se stessi attraverso l’avventura e il gioco, che condurrà i partecipanti a sperimentare i propri limiti e a collaborare per raggiungere la meta. Il campo base verrà allestito presso l’area di Campo Canoa, dove saranno presenti altre associazioni di volontariato che interverranno in assistenza alle prove. Sabato 28 sera sarà prevista una grande messa celebrata dal Vescovo Marco Busca, successivamente la band “Baden’s Power” si esibirà in un concerto live. Durante il week end 30 aprile-1 maggio a Buscoldo si terrà un incontro per i ragazzi arrivati al termine del percorso da educandi. Nel corso dell’evento incontreranno diversi testimoni che parleranno loro dell’importanza di compiere scelte di vita. L’Associazione ringrazia tutte le amministrazioni locali coinvolte per la concessione degli spazi al fine del corretto svolgimento degli eventi.