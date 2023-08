MANTOVA Dopo i clamorosi numeri degli ultimi anni, era inevitabile l’approdo in Serie A per Walid Cheddira, ex attaccante del Mantova. Il marocchino, classe 1998, è stato ingaggiato dal Napoli campione d’Italia che lo ha girato in prestito al Frosinone. Proprio da Mantova era partita la scalata di Cheddira: 9 gol nella stagione 2020-21. Poi il passaggio al Bari, con un biennio da assoluto protagonista; il Mondiale con la nazionale del Marocco; ed ora il meritato esordio in A.