Architectural Design and History: tornano le lauree in presenza

MANTOVA Nella giornata di giovedì scorso, primo ottobre, sono stati proclamati sei laureati del corso Magistrale in Architectural Design and History, Polo di Mantova-Politecnico di Milano. Le discussioni si sono tenute al mattino, a partire dalle 10.30, per la prima volta in presenza dopo l’emergenza dovuta all’epidemia di Covid-19 e nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento, definite dall’apposito protocollo di sicurezza elaborato dall’Ateneo. Solo due candidati hanno discusso la loro tesi a distanza, in video-collegamento dall’India e dall’Ecuador cola commissione riunita al Polo. I laureandi che hanno presentato le loro tesi alla commissione, presieduta da Luigi Spinelli – coordinatore del corso di Laurea Magistrale – sono: Francisco Santander Cardozo, Cristina Nicita, Luca Ottoboni, Anwar Mohamed Morsi Ahmed Ashraf , Chinmay Haroally Yogendra e Vera Gabriela Samantha Soto.