Attenzione alle truffe con finte polizze di assicurazioni e QR-CODE

MANTOVA Occorre fare molta attenzione alle chiamate ,ai messaggi SMS dove falsi operatori privati propongono agli utenti –sottolinea il portavoce della CNA, Franco Bruno-polizze assicurative e QR- CODE ad un prezzo molto conveniente. Il truffatore invia alla vittima un QR-Code associato alla targa dell’autovettura da esibire presso le ricevitorie abilitate per effettuare il pagamento. In sostanza il QR-Code –spiega Bruno – non contiene i dati della compagnia assicurativa completamente estranea , ma quelli del truffatore e in questo modo si realizza la truffa e l’utente non riceve alcuna copertura assicurativa. Occorre diffidare da chi offre come unico metodo di pagamento il QR-Code e bisogna verificare che il destinatario del pagamento-aggiunge Bruno- corrisponda ad una vera e propria compagnia assicurativa e non ad un privato. La Polizia Postale raccomanda agli utenti di diffidare di chi offre come unico metodo di pagamento il QR-Code e verificare che il destinatario del pagamento corrisponda ad una vera e propria compagnia assicurativa e non ad un privato.