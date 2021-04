Arriva in Comune a Mantova l’energy manager

MANTOVA – Alla la dottoressa Roberta Marchioro, dipendente del Comune di Mantova dove opera nel settore territorio e ambiente, è stato conferito l’incarico di e “energy manager” dell’ente, una nomina che dovrà essere trasmessa al ministero dello sviluppo economico. La sua individuazione consegue la finalità di meglio perseguire gli obiettivi individuati nell’ambito delle politica per la qualità e l’ambiente dell’amministrazione di via Roma, del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) e di Emas. Tale nomina e la sua trasmissione al Mise doveva per termini di legge essere effettuata entro il mese di aprile.

La nomina dell’energy manager comunale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Sustainable development goals – Sdgs) definiti dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030, attraverso la cooperazione e la collaborazione tra tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e del settore privato. Tali obiettivi sono inoltre stati recepiti dalla Repubblica Italiana all’interno della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile elaborata dal ministero dell’ambiente in attuazione della legge 221/2015. La nomina contribuisce nello specifico al raggiungimento locale di aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale.