Clima: Mantova mantiene la 47ª posizione

MANTOVA – Nulla è cambiato sostanzialmente negli ultimi dieci anni nel Mantovano in termini di qualità climatica. Lo assicura il Sole 24 Ore nella sua classifica annuale, posizionando Mantova, senza variazioni rispetto al 2020 e senza sostanziali spostamenti dal 2011 al 2021, al 47° posto della classifica nazionale che ricomprende le province di 107 capoluoghi.

La parte del leone la fa comunque il nord-est. Nella top ten figurano, nell’ordine: Trieste, Milano, Trento, Aosta, Bolzano, Bologna, Pordenone, Verona, Udine e Treviso.

Molti i parametri presi in considerazione. Fra i più significativi, come parametri valutati percentualmente nella graduatoria di apprezzamento, in relazione alle altre province prese in esame.

Quanto all’indice del clima la nostra provincia si colloca 98ma. Nel soleggiamento è al 76° posto; nell’indice di calore al 67°, nelle ondate di calore all’81°. Per gli eventi estremi al 60°, per la brezza estiva 85°, per l’umidità relativa al 20°, per le raffiche di vento al 19°, per le piogge al 66°, per la nebbia al 99°, e per i giorni freddi al 91°.

La classifica finale dei 107 comuni capoluogo è il risultato della media dei punteggi delle diverse città nei 10 indicatori climatici presi in considerazione, validati dal team di metereologi di 3Bmeteo. Per ogni parametro è stato calcolato il valore medio giornaliero, annuale o decennale.