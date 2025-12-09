Assemblea Avviso Pubblico, eletti i nuovi organismi dirigenti

MANTOVA – Si è svolta giovedì alla Camera di Commercio di Verona, l’assemblea nazionale di Avviso Pubblico in cui sono stati nominati i nuovi componenti dell’ufficio di presidenza, del comitato direttivo, del collegio dei probiviri e dell’organo di revisione. All’incontro hanno partecipato, in presenza e in collegamento, decine di amministratori e amministratrici locali provenienti da tutta Italia. Oltre a Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico sono intervenuti il viceprefetto di Verona Anna Grazia Giannuzzi e Paolo Arena, vicepresidente della Camera di Commercio di Verona. All’assemblea nazionale hanno partecipato i rappresentanti dei comuni Di Marmirolo, Gazoldo Degli Ippoliti, Mantova, Ponti Sul Mincio, San Giovanni Del Dosso, Suzzara, Curtatone, Sermide e Felonica e San Giorgio Bigarello. «Oggi siamo di fronte a una mafia più civile e ad una civiltà più mafiosa. Facciamo i conti con una mafia che spara meno, ma che si infiltra di più; che non alza la voce, ma consolida silenzi. E allo stesso tempo una società che, troppo spesso, rischia di rassegnarsi all’idea che “ci si convive”, che non la si possa davvero sconfiggere. È proprio in questo spazio – sottile, ambiguo, pericoloso – che dobbiamo restare accesi: essere antenne di legalità, capaci di riconoscere i segnali, di non normalizzare l’illegalità, di non cedere al compromesso culturale della rassegnazione, che è il terreno migliore su cui le mafie crescono», sono queste alcune delle sollecitazioni che il presidente Montà, riconfermato anche per il prossimo triennio, ha fatto.