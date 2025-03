Avis Provinciale Mantova: un nuovo ciclo di incontri al via l’8 aprile per promuovere prevenzione e salute

MANTOVA Martedì 8 aprile , all’Avispark di Borgo Virgilio, tornano gli incontri a tema prevenzione e salute che da un paio d’anni Avis Provinciale Mantova realizza con il patrocinio di Ats Val Padana, Asst Mantova, Provincia di Mantova, Comune di Borgo Virgilio e Comune di Mantova.

“Avis e la salute maschile” è il titolo del nuovo ciclo di appuntamenti, cui tutta la collettività territoriale e invitata a partecipare e che si svilupperà nelle date dell’8 aprile, dell’8 e del 14 maggio 2025 (ore 20.30 – Ingresso gratuito, prenotazione consigliata tramite sito avis.mantova.it ).

Martedì 8 aprile 2025 ad inaugurare il trittico di appuntamenti sarà “Diverse tipologie di benessere – Aspetti della salute maschile dei donatori di sangue e non solo”. Al centro l’importanza della prevenzione, i controlli a cui è consigliabile sottoporsi, i fattori di rischio cardiovascolari, la paternità come esperienza che influenza il benessere psicologico e fisico degli uomini. Interverranno il dottor Paolo Parma, urologo, il dottor Luca Tomasi, cardiologo, il dottor Andrea Benlodi, psicologo, il dottor Matteo Zani, direttore sanitario Avis Provinciale Mantova. A moderare l’incontro sarà il dottor Massimo Franchini.

Giovedì 8 maggio, è in programma “Corretta alimentazione + donazione = Alleanza vincente”. Il dottor Giuseppe Cucinotta, dietista e nutrizionista sportivo, condurrà alla scoperta di come migliorare la qualità di vita attraverso una sana alimentazione, la gestione del peso, la scelta di diete equilibrate e un corretto utilizzo degli integratori.

Mercoledì 14 maggio una speciale serata motivazionale, nel corso della quale ci si concentrerà sul come reagire alle difficoltà, chiuderà il ciclo di incontri. “Come acqua e sangue anche noi possiamo trasformarci e rinascere” – questo il titolo del terzo appuntamento – vedrà l’atleta paralimpico Andrea Devincenzi, oggi performer coach e formatore esperienziale, raccontare dei grandi ostacoli che ha dovuto fronteggiare quando, a 17 anni, un incidente motociclistico gli ha causato l’amputazione della gamba sinistra, delle sfide affrontate e vinte, di come sia cambiata la sua vita. Nell’occasione interverranno atleti di società sportive del territorio mantovano.

“Con questo nuovo ciclo d’incontri – spiega Maura Scapi, coordinatrice del progetto – prosegue l’impegno di Avis Provinciale Mantova a favore dell’informazione a carattere sanitario, individuata come priorità dall’art. 2 del nostro statuto. Lo scorso anno si è tenuto quindi un primo ciclo di conferenze dal titolo “Avis dona prevenzione”, pensato in particolare per l’universo femminile. Aperti alla cittadinanza e gratuiti, patrocinati da Asst Mantova, Ats Mantova, Comune di Borgo Virgilio, Comune di Mantova, Provincia di Mantova, hanno visto diversi medici specialisti affrontare argomenti a carattere sanitario, parlando di prevenzione e medicina di genere, di prevenzione psicologica, del delicato tema della violenza contro le donne. Avis è un’associazione che si occupa principalmente della sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emoderivati e della gestione della raccolta, ma di fatto è una realtà molto inserita nel tessuto sociale, distribuita capillarmente sul territorio della provincia mantovana. Il gesto del dono del sangue porta con sé valori importantissimi, tra cui la solidarietà, e testimonia di grande senso civico. L’attenzione ai bisogni della collettività è un aspetto che caratterizza la nostra associazione e il suo agire, pertanto la salute è argomento che riteniamo vada affrontato e sviluppato quanto più possibile, a beneficio di tutti. Quest’anno si è deciso di proporre un ciclo di incontri dal titolo “Avis e la salute maschile”, con focus sulla prevenzione e sul benessere psicofisico”.