“Festa in piaseta”, grande partecipazione di artisti e curiosi

MANTOVA Una tradizione che sa rinnovarsi pur mantenendo inalterato il proprio significato culturale ed umano come del resto il proprio fascino; questa è la “Festa in piaseta”. Anche quest’anno il 12 dicembre si è svolta l’iniziativa che ricorda i personaggi e gli artisti che hanno fatto della cultura e della tradizione popolare il loro impegno.

La festa, che per molti anni si è svolta in piazza Leon Battista Alberti, per l’edizione 2023 ha vissuto i suoi momenti più coinvolgenti in un nuovo contesto, poco distante da quello tradizionale, mantenendo in alterata la propria atmosfera ed il proprio obiettivo.

I promotori, infatti, hanno scelto di tornare a proporla in via della Mainolda, dove era nata nel lontano 1975, e il ruolo di quartier generale è stato affidato alla galleria d’arte Atelier des Arts gestita e diretta dalla scultrice Kiara Rossato.

Sarà la nuova collocazione, sarà un ritrovato feeling con l’evento sta di fatto che quest’anno la partecipazione di artisti e gente sensibile a questa tradizione è stata superiore alle aspettative.

Nel corso dell’iniziativa non sono mancati simpatici e divertenti momenti d’intrattenimento con canti e poesie in dialetto mantovano.

Un doveroso ricordo, ancora più sentito, è stato rivolto a tutti coloro che hanno promosso e tutelato la cultura e la tradizione locale a partire dal pittore caricaturista Imerio Vischi che, nella sua bottega, ideò la festa.

Proprio in questi giorni è possibile ammirare un’ampia esposizione delle sue opere all’interno della edicola di Piazza Canossa da poco restaurata e consegnata ai mantovani ad opera del FAI di Mantova.

L’appuntamento ha inoltre offerto ai presenti l’occasione per una merenda d’altri tempi con ciccioli, salame, vin brulé e panettone. Un grazie particolare gli organizzatori lo rivolgono alla Casa del pane di Via Verdi e agli amici di Fossato per la collaborazione garantita.

Paolo Biondo