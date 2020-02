Belfiore, il nuovo look di via Pellico

MANTOVA Siamo al rush finale per i lavori di via Pellico, primo di una serie di interventi che l’amministrazione ha in animo di portare a compimento per la riqualificazione generale dell’area di Belfiore. Un comprensorio che per molti decenni ha dovuto affrontare ostilità burocratiche di non poco conto, dal momento che proprio via Pellico, assieme ad altre aree del quartiere residenziale a ridosso di via Pascoli, risultava di proprietà privata, e come tale esclusa da qualsiasi progetto di riqualificazione. La stessa amministrazione ha dovuto superare gli ostacoli legislativi e acquisire – ovviamente a costo zero – questi settori di città per potervi mettere le mani.

I primi risultati sono già percepibili in questi giornidove i lavori sono iniziati nei mesi scorsi per mcambiare letteralmente i connotati di quella che sino a ieri sembrava una terra di nessuno. Fondo stradale sterrato, assenza totale di illuminazione pubblica, percezione di insicurezza e persino mancanza assoluta di sottoservizi.

L’intero intervento, già peraltro presentato dagli amministratori nel corso dei consueti incontri della giunta Palazzi con i residenti dei vari quartieri, comporta un impegno di spesa da parte di via Roma quantificato in 450mila euro. Un intervento dall’apparenza “facile”, ma come spiega lo stesso assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli ha richiesto il coinvolgimento di più settori dell’amministrazione.

Intanto, si è data la priorità ai servizi e ai sottoservizi. Sono state posate le condutture per la raccolta delle acque meteoriche. Quindi si è provveduto anche a dotare di marciapiedi, prima inesistenti, l’accesso alle residenze. Gli ultimi passaggi riguardano invece gli impianti di illuminazione pubblica per rendere sicurezza ai residenti; sicurezza ulteriormente potenziata con un programma di videosorveglianza che troverà terreno di applicazione nei prossimi mesi. La fine dei lavori è prevista per fine marzo o al massimo ai primi di aprile, quando verranno realizzate anche le opere di riqualificazione della Valletta, con area fitness attrezzata.