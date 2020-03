Benzinaio non comunica al Ministero dello sviluppo economico i prezzi dei carburanti: la Polizia Locale lo multa

MANTOVA I gestori dei distributori di carburanti sono tenuti a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi che quotidianamente praticano.

Un distributore cittadino, nonostante fosse regolarmente in funzione, ha omesso tale adempimento. La Polizia Locale di Mantova, controllando il sito del suddetto Ministero, si è accorta che un distributore di città risultava inesistente perché non aveva mai comunicato i prezzi che quotidianamente praticava.

Al gestore, un cittadino pakistano residente in provincia di Brescia, è stata quindi applicata una sanzione di 1.032 euro, prevista dal c.d. Decreto Bersani (DLGS 114/98), per non aver comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi praticati al distributore.