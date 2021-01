Bilancio 2021-2023, firmato l’accordo tra Comune di Mantova e sindacati

MANTOVA L’amministrazione comunale di Mantova e le parti sociali rappresentate dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil hanno firmato mercoledì 30 dicembre in via Roma l’accordo sulle scelte principali che sono alla base della stesura del Bilancio di Previsione 2021-2023. La condivisione riguarda le politiche per i servizi essenziali, il sostegno al sociale e all’assistenza, l’alleggerimento della pressione fiscale e la lotta all’evasione fiscale. Tutte misure mantenute nonostante le minori entrate dovute al Covid. Il documento è stato sottoscritto sul versante comunale dal vice sindaco Giovanni Buvoli, dall’assessore al Welfare Andrea Caprini e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli. Per i sindacati erano presenti Donata Negrini, Alda Ferrari e Carlo Falavigna per la Cgil, Dino Perboni e Giusy Amadasi per la Cisl e Paolo Soncini e Lino Besutti per la Uil. I rappresentati sindacali hanno espresso soddisfazione per l’accordo sottoscritto.