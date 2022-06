Calcio Seconda Categoria – Rapid United, col 5-4 al Castelmella sei già in Prima

CASTEL MELLA (Bs) La Rapid United vince una partita incredibile a Castel Mella (in vantaggio di cinque gol nel primo tempo, ne subisce quattro nella ripresa ma prevale comunque) e si guadagna virtualmente il salto di categoria in Prima: nel peggiore dei casi, infatti, i blues se perderanno contro il Leffe nell’ultima gara, finirebbero all’undicesimo posto in graduatoria, con tredici piazze a disposizione. Parte benissimo la squadra di Gozzi che dopo 6’ è già in vantaggio grazie ad una bella rovesciata di Buoli. Dopo soli due minuti raddoppia Ardoli che in tap in raccoglie una palla finita sul palo. Al 14’ triplica addirittura Maffezzoli da corner. Il poker lo segna Vernizzi prima della mezzora, su calcio di rigore per atterramento di Buoli. All’ultimo assalto del primo tempo Lacovara segna con un diagonale vincente: 0-5. Nella ripresa la Rapid, forse sicura di averla già portata a casa, subisce quattro gol. Accorcia al 50’ Coccaglio di testa, palla che sbatte sul palo e si insacca. Al 60’ raddoppio su rigore: Lampo respinge il tiro di Canipari, ma quest’ultimo raccoglie e segna. Nel finale altri due gol di Coccaglio, ma non bastano.