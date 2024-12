Dal Miur 10mln di euro per il Campiani

MANTOVA Finalmente il nuovo auditorium multifunzionale del conservatorio Campiani può prendere forma grazie allo stanziamento di 10 milioni di euro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. A darne notizia il presidente della Provincia Carlo Bottani sui social. “Una splendida notizia arrivata poco fa, per i nostri studenti del Conservatorio “Lucio Campiani”, per la cultura musicale e per tutta la nostra provincia! Siamo tra i beneficiari di una somma di 10 milioni di euro stanziati dal Miur a favore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica! Una grande opportunità per tutti noi e per chi vive e fa cultura! Realizzeremo un nuovo auditorium della musica di fianco al Conservatorio, da 500 posti, al servizio di tutto il territorio mantovano! Ringrazio il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e tutti i nostri tecnici e collaboratori che hanno preso a cuore questo progetto con la passione e la competenza che li contraddistingue. Un grande gioco di squadra per portare avanti progetti bellissimi e utili, con coraggio e determinazione, per sostenere la nostra provincia e i nostri giovani!Un ulteriore segnale concreto che sottolinea il grande impegno per la cultura in tutte le sue declinazioni: dalla musica, all’arte e allo studio universitario, come ho ricordato anche durante il recente Consiglio Provinciale, ribadendo la nostra volontà di sostenere l’Università nell’anno 2025. Avanti con la politica del fare e della concretezza per la nostra splendida provincia del benessere!”. I fondi arrivano in seguito alla partecipazione al bando indetto dal Miur nel 2022 per la realizzazione di varie opere all’interno dei conservatori di musica tra le quali è prevista anche la possibilità di ampliamenti e nuove costruzioni. Il Campiani ha deliberato di partecipare a tale bando mediante la presentazione di un progetto definitivo per poter realizzare un auditorium, di ultima generazione, dotato di tecnologie all’avanguardia per renderlo flessibile e fruibile per diverse attività culturali: dai concerti agli eventi teatrali. La costruzione del nuovo Auditorium è prevista all’interno dello spazio cortivo, nell’area attualmente occupata da un magazzino fatiscente che andrebbe così demolito.