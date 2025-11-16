Bonifiche: Parco del Mincio, Comune e Canottieri uniscono le forze

MANTOVA È stato approvazione dalla giunta comunale l’atto integrativo alla convezione sottoscritta tra la Regione Lombardia, il Parco del Mincio, lo stesso Comune e la società Canottieri Mincio per l’attuazione della misura relativa a interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri prevista dalla legge regionale 9/2020. Convenzione che ha visto le sue premesse in un atto sottoscritto dalle parti nell’ottobre del 2021.

Tale protocollo si articola in cinque punti. Intanto, si prevedono interventi idro-morfologici e a tutela della biodiversità nei laghi e nelle valli, che vanno dalla rimozione dei sedimenti depositati sul fondale del Mincio in corrispondenza della confluenza dei canali Osone e Goldone al fine di ripristinare la corretta circolazione delle acque nei canali. Quindi, il ripristino idrodinamico dei canali delle Valli, con sfalcio selettivo della vegetazione idrofila alloctona.

Un occhio di riguardo è volto anche al reinserimento di piattaforme nido adatte alla colonizzazione di specie ornitologiche di interesse comunitario. Alla “Cano” di ripristino delle sponde presso l’area di sua pertinenza, mentre gli enti cureranno il ripristino delle sponde del Lago di Mezzo e dell’Isola delle Oche.

Altri interventi spondali con nuove ciclopedonal andranno di pari con percorsi di sensibilizzazione dell’utenza sui temi ambientali. Da ultimo, c’è l’impegno per l’acquisto di un “battello spazzino”.