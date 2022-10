Teatro di Gonzaga: al via la campagna abbonamenti

GONZAGA Mercoledì inizia la campagna abbonamenti della Stagione 2022-2023 del Teatro Comunale di Gonzaga, che quest’anno conta sei spettacoli, uno in più rispetto alle precedenti stagioni. In cartellone: Signorina Giulia con Giuliana Vigogna, Christian La Rosa, Ilaria Falini (16/11 ore 21); Little Boy con Roberto Mercadini (25/11 ore 21); Sul Bel Danubio Blu con la Compagnia Corrado Abbati (3/12 ore 21); Oylem Goylem con Moni Ovadia (18/01 ore 21.00); La vita davanti a sé con Silvio Orlando (28/02 ore 21); Io in Blues con Irene Grandi (17/03 ore 21). Gli abbonamenti possono essere acquistati presso l’Ufficio Teatro o la biglietteria del Teatro (nelle sere di spettacolo, dalle ore 19.00) o sul circuito su www.ciaotickets.com.