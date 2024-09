Rissa a sprangate: assolti padre e figlio

SUZZARA Accusati di avere preso a sprangate due loro connazionali, il giudice li ha assolti per non avere commesso il fatto. Si tratta di due indiani, padre e figlio, che erano stati denunciati quali presunti autori di un pestaggio avvenuto davanti a un kebab in via Zonta a Suzzara nel settembre 2019. Il Pm aveva chiesto un anno e 4 mesi ciascuno, mentre il loro avvocato aveva chiesto l’assoluzione. Erano stati identificati dalla targa di un’auto fotografata dalle stesse vittime dell’aggressione, prova che il giudice probabilmente non ha ritenuto sufficiente.