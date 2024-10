Carabinieri di Mantova arrestano un pregiudicato per evasione e ne denunciano un altro per invasione di edificio

MANTOVA Durante la mattinata di ieri, personale della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova, in collaborazione con la Stazione di Sustinente, rintracciava un cinquantunenne, italiano, censurato, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, che disponeva la sostituzione dell’affidamento terapeutico con quello della custodia in carcere. Il provvedimento è scaturito a seguito dei controlli effettuati dai Carabinieri che hanno accertato che il soggetto si sarebbe allontanato dal luogo di domicilio, senza dare comunicazione all’A.G..

Al termine delle operazioni di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Mantova.

Sempre la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova, al termine di attività d’indagine, deferiva in stato di libertà. un cinquantaseienne, italiano, censurato, in quanto la sera del 30 settembre, dopo aver infranto due vetri dell’edificio sede della CGIL in Mantova, si sarebbe introdotto al suo interno per trascorrere passare la nottata, danneggiando due dispositivi POS ed una stampante.