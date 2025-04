Bocce – “Soci Scomparsi” a Suzzara: William e Marco Soragna salgono sul podio. “Memorial Galletti”, domani la finale

Mantova A Suzzara si è svolto, con finale andata in scena venerdì 4, il 31° Memorial Soci Scomparsi. Si trattava di una gara regionale, serale, per la specialità di coppia, organizzata dalla società Bocciofila Suzzarese per le categorie B, C e D, con la partecipazione nelle fasi di qualificazione, svoltesi dal 31 marzo al 3 aprile, di ben 68 formazioni. Primi classificati Luciano Crema-Cristian Pederzoli, portacolori della Dorando Pietri, che hanno vinto il derby per 12-5 contro i compagni di società, Stefano Benati-Enrico Losi. Terzi classificati, con il bronzo a pari merito, Luca Casari-Gianrico Rebucci de La Torre Modena, William e Marco Soragna della Suzzarese. Dal quinto all’ottavo posto troviamo Pietro Bassoli-Primo Carlo Iotti della Novellarese Modena, Nicola Binacchi-Marco Costa della Suzzarese, Remo Faccin-Massimo Cappi della Villapomese e Antonio Demeca-Fausto Silingardi della Campagnolese Modena.

Direttore di gara, Iori Riccardo. Le premiazioni, con i ringraziamenti di rito, sono state condotte dal presidente della Bocciofila Suzzarese Guido Bnà.

Prossimi eventi

Oggi si chiudono le qualificazioni del 2° Memorial Giampietro Galletti, iniziato lunedì scorso, gara regionale organizzata dalla bocciofila Nuova Roverbellese. Domani la finale. Domenica, dalle ore 9, si terranno le partite di qualificazione per le assegnazioni dei titoli provinciali nella specialità individuale per le categorie A, B w C con finali sulle corsie della Montata Carra.

Da lunedì, con finale venerdì 18, fari sul 4° Trofeo Ruggero Mazza, gara regionale, serale, per le categorie B, C e D nella specialità di coppia, organizzata dalla Bocciofila Pegognaghese, con partite ai punti dieci.