Ruota panoramica “tipo Prater” in piazza Virgiliana

Mantova Se ci aspettiamo grandi numeri e tempi rapidi dalla Torre della Gabbia, l’attesa potrebbe essere lunga e i numeri deludenti. Per questo un “belvedere” alternativo sulla città e sul suo paesaggio è proposto da Stefano Rossi (Mantova ideale), leader dell’opposizione in via Roma, che provocatoriamente, ma non troppo, invita con una mozione la giunta a ipotizzare l’installazione per almeno quattro mesi all’anno di una ruota panoramica, tipo “Prater” viennese, in piazza Virgiliana. «In molte altre città, come per esempio Genova, Alghero, Viareggio e Taranto sono state recentemente installate, per brevi o lunghi periodi, ruote panoramiche, ed esistono aziende al confine con la nostra provincia che da anni svolgono questo tipo di servizio», premette Rossi.

Per il consigliere si tratterebbe anche di un affare vantaggioso: «Con pochi euro e in pochi minuti, dalla ruota panoramica, a circa 50 metri di altezza, si potrebbe ammirare per la prima volta un panorama inimmaginabile. E tra le circa 40 cabine disponibili ai passeggeri essa avrebbe ovviamente anche quelle attrezzate per i disabili».

Il tutto nelle condizioni di massima sicurezza: «Non esisterebbero problemi legati alle condizioni meteo, in quanto le ruote panoramiche possono resistere a venti fino a 180 km/h».

Peraltro, in piazza Virgiliana tali attrazioni rappresentano un recupero storico, essendo questa la prima sede del luna park cittadino. L’ideale insomma, a costo zero, per animare la città in un periodo medio lungo, da fine settembre alle festività natalizie, conclude Rossi.